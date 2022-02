Endzone - A World Apart: Survivor Edition in uscita su console a maggio

Il publisher Assemble Entertainment e gli sviluppatori di Gentlymad Studios hanno annunciato che Endzone – A World Apart: Survivor Edition sta per approdare anche sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X|S dopo essere uscito su PC l’anno scorso.









Immerso in un mondo post-apocalittico contaminato dall’avvelenamento da radiazioni, Endzone – A World Apart: Survivor Edition affida ai giocatori la responsabilità di costruire una civiltà e mantenere il benessere dell’ultima colonia umana rimasta sulla Terra. I giocatori devono utilizzare gli gli strumenti a loro disposizione per costruire strutture abitative, sviluppare un sistema elettrico funzionante e mantenere stabili forniture di acqua e cibo. La Survivor Edition includerà anche l’espansione Prosperity.

La data di uscita delle versioni console di Endzone – A World Apart: Survivor Edition è fissata al 19 maggio 2022 in formato digitale, ma sarà disponibile anche una edizione fisica per PS5.