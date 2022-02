Il Tokyo Game Show 2022 torna a settembre con un evento in presenza

Mentre l’E3 rimarrà anche quest’anno in formato digitale a causa della pandemia, in Giappone si è deciso che il prossimo Tokyo Game Show 2022 tornerà a svolgersì con un evento in presenza. Si tratterà del primo evento di questo tipo nel paese asiatico aperto al pubblico in tre anni di emergenza sanitaria, sebbene gli organizzatori facciano sapere (via VGC) che gli ingressi saranno limitati in modo da osservare le linee guida del governo nipponico per il contrasto al Covid-19.

L’organizzazione ha poi annunciato le date della kermesse: il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre prossimi. Nessuna indiscrezione, per ora, circa i videogiochi e gli espositori presenti.

