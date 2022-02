Nvidia è stata colpita da un attacco hacker

Brutte notizie per il Team Green: come riferito dal Telegraph, pare che i server di Nvidia siano stati vittima di un pesante attacco hacker che ha compromesso parte delle sue operazioni a partire dalla metà della scorsa settimana. Le funzioni poste fuori servizio avrebbero incluso le email interne e gli strumenti di sviluppo. La portata precisa dell’attacco non è in ogni caso ancora chiara: in una dichiarazione ufficiale rilasciata a Bloomberg, Nvidia ha fatto sapere che “siamo al lavoro per valutare la natura dell’evento e i suoi obiettivi, e al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere.” Il colosso dell’hardware ha negato ogni legame fra questo attacco hacker e il conflitto in corso fra Russia e Ucraina.

