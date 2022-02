Total War: Warhammer 3, Nani del Caos in arrivo?

Già nella sua versione di lancio, Total War: Warhammer 3 è un gioco decisamente mastodontico, ma questo non significa che Creative Assembly non abbia intenzione di espanderlo nel corso dei mesi a venire. E alcune indiscrezioni ci permettono di venire a scoprire in anticipo chi saranno i prossimi attori nella lotta per la supremazia. Alcuni dataminer sono infatti riusciti a trovare file audio che fanno riferimento esplicito ai Nani del Caos, a indicare dunque il loro prossimo arrivo.

Naturalmente, questa non è una sorpresa eclatante: in Total War: Warhammer 3 erano già presenti riferimenti di vario tipo a questa stirpe nanica corrotta, e vari Nani del Caos facevano la loro apparizione anche nei capitoli precedenti. Ma in ogni caso questo segnerà il loro debutto come esercito giocabile sullo strategico di Creative Assembly, e noi siamo impazienti di vederli in azione.