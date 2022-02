Persona 4 Arena Ultimax avrà il rollback netcode

Continua ad espandersi la lista di picchiaduro che adottano il rollback netcode; o meglio, lo adotteranno, nel caso di Persona 4 Arena Ultimax. A riferirlo è stato il producer di Atlus Kazuhisa Wada, in un messaggio speciale nel corso del quale ha ringraziato i fan per l’entusiastica risposta nei confronti di questa nuova versione del picchiaduro usciro originariamento su PS3. Wada ha anche spiegato che l’implementazione del rollback netcode non sarà immediata: il piano è infatti quello di introdurlo nel corso della prossima estate, mentre il lancio di Persona 4 Arena Ultimax è previsto per il 17 marzo. Le piattaforme su cui sarà disponibile, lo ricordiamo, saranno PC, PS4 e Nintendo Switch.