Tiny Tina's Wonderlands: pubblicati ben 20 minuti di gameplay

Nel corso delle ultime settimane, di Tiny Tina's Wonderlands abbiamo visto relativamente poco, dovendo accontentarci degli spezzoni di gameplay inclusi nei trailer di presentazione delle varie classi. Ebbene, sembra proprio che Gearbox abbia deciso di rimediare: lo studio ha infatti da poco pubblicato un video che include addirittura venti minuti di gameplay, che seguono le peripezie di una coppia di Tessifato.









Vale la pena sottolineare che quella con cui sono alle prese i due valorosi eroi è un’area opzionale; scopo del video è anche dimostrare quanto contenuto sia presente per chi si addentrerà al di fuori del sentiero battuto. Per quanto riguarda il gameplay, innegabili – e mai nascoste – sono le similitudini con i giochi della serie Borderlands, ma non mancano anche le divergenze: potremo per esempio scegliere di multiclassare, cioè partire con una classe e poi investire punti in un’altra. Tiny TIna’s Wonderlands uscirà il 25 marzo su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.