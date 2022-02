Pac-Man Museum+ ha una data d'uscita, sarà anche su Xbox Game Pass

Bandai Namco ha di recente rivelato la data di uscita della collezione Pac-Man Museum+, che arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 maggio. Questa raccolta di 14 titoli che vedono come protagonista l’omino giallo sarà anche retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S, e arriverà su Xbox Game Pass fin dal suo day one. Particolarità interessante di questa collezione è il fatto che ci permetta di creare la nostra personalissima sala giochi, come ben evidenziato dal trailer da poco pubblicato da Bandai Namco.









Ricordiamo che la lista completa dei giochi inclusi in Pac-Man Museum+ è la seguente:

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256