Valheim: l'ultimo update espande il bioma montano

Anticipato all’inizio di febbraio, l’update che espande il bioma montano di Valheim è finalmente disponibile grazie a un aggiornamento del gioco attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam.

Questo nuovo update porta con sé un’inedita istanza di dungeon, le Frost Caves, la quale introduce tre tipologie di nemici aggiuntivi, nuove risorse da raccogliere, nonché materiali addizionali richiesti per realizzare un nuovo set di armi e armatura.

Gli sviluppatori di Iron Gate Studio spiegano di aver deciso di espandere il bioma montano per offrire ai giocatori lo stesso livello di profondita che possono già trovare nella palude e nella foresta. Nel frattempo il team ha fatto partire i lavori sul prossimo update di Valheim che introdurrà un sesto bioma: le Mistland, con tanto di nuovi nemici e un boss aggiuntivo.

Condividi con gli amici Inviare