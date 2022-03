World of Tanks: creative director licenziato per aver supportato la Russia

Wargaming ha licenziato Sergey Burkatovskiy, il creative director di World of Tanks che nelle scorse ore si era esposto pubblicamente sui social a supporto della Russia e delle sue forze armate impegnate nell’invasione dell’Ucraina.

In una nota stampa riportata dalla redazione di PC Gamer, Wargaming ha fatto sapere che le opinioni di Burkatovskiy non rispecchiano la posizione ufficiale dell’intera compagnia che ha sede in Bielorussia ma ha anche uno studio nella capitale ucraina Kiev. Tale studio dà lavoro a oltre cinquecento dipendenti, per questo Wargaming ha deciso di donare circa un milione di dollari alla Croce Rossa Ucraina impegnata a dare supporto al personale medico e agli ospedali del paese alle prese con i numerosi feriti dovuti al conflitto.

Nel frattempo la stessa compagnia ha deciso di modificare le pubblicità di World of Tanks rimuovendo le immagini di veicoli militari in avanzate dinamiche, mentre la promozione del gioco in Ucraina è stata sospesa del tutto.

