Alice: Madness Returns appare nuovamente su Steam

Ci è voluto un po’ di tempo, ma il conteggio dei titoli di Electronic Arts che hanno fatto il loro ritorno su Steam può ora annoverare anche Alice: Madness Returns. Secondo capitolo della serie nata dalla fantasia di American McGee’s, Alice: Madness Returns segue un’Alice preda della follia in seguito a un terribile trauma, che cercherà di recuperare la sua sanità in un viaggio attraverso mondi… non esattamente fiabeschi.

Non troppo tempo fa, è stato annunciato anche l’inizio di una serie televisiva ambientata nel mondo di American McGee’s Alice. Che queste novità indichino un possibile revival anche dei videogiochi? Noi ci speriamo.