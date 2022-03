XCOM 2: i servizi online su Steam saranno interrotti a fine marzo

Tramite un breve messaggio condiviso via Twitter, Firaxis Games ha reso noto che i servizi online di XCOM 2 verranno interrotti il 28 marzo. Questo significa che le funzionalità Multiplayer e Challenge Mode non saranno più accessibili, e che verranno rimosse con un apposito aggiornamento. “La decisione di sospendere questi servizi non è stata presa con leggerezza, ma ci permetterà di riallocare le nostre risorse”, ha spiegato lo studio, presumibilmente riferendosi ai lavori su Marvel’s Midnight Suns.

Vale la pena tenere presente che questo cambiamento riguarda solo la versione Steam di XCOM 2. Le versioni console, così come quelle Mac e Linux, manterranno per il momento le loro funzionalità online.