Marvel's Guardians of the Galaxy in arrivo su Xbox Game Pass

Si prospetta un inizio marzo davvero scoppiettante per chi possiede una sottoscrizione a Xbox Game Pass. Come annunciato tramite consueto comunicato su Xbox Wire, il servizio vede infatti l’arrivo di un bel pezzo grosso sotto forma di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il titolo d’azione di Eidos Montreal e Square Enix che ci vede impegnati a seguire le rocambolesche avventure di Peter Quill e amici, e che al nostro Claudio Magistrelli è piaciuto parecchio. Anche il resto del pacchetto non è da sottovalutare: già da oggi sarà disponibile l’ottimo Far: Changing Tides, mentre nei giorni a venire ci aspettano Lightning Returns: Final Fantasy XIII e Kentucky Route Zero. Ecco la lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass, e relative date:

Far: Changing Tides (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi

(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi Microsoft Flight Simulator (Cloud) – Disponibile da oggi

(Cloud) – Disponibile da oggi Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC) – 3 marzo

(Console e PC) – 3 marzo Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

(Cloud, Console e PC) – 10 marzo Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10 marzo

(Xbox One) – 10 marzo Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

(Cloud, Console e PC) – 10 marzo Young Souls (Cloud, Console e PC) – 10 marzo

Non è finita qui. Con la giornata di oggi, arrivano anche una serie di aggiornamenti all’app Xbox su PC, che introdurranno la possibilità di scegliere la cartella d’installazione e di accedere ai file dei giochi installati, ed espanderanno le possibilità per i modder.