Destiny 2: giocare su Steam Deck potrebbe portare al ban

Se molti sviluppatori si sono impegnati a rendere compatibili i loro videogiochi con Steam Deck, compresa FromSoftware nel caso del recentissimo Elden Ring, Bungie non sembra essere interessata a far sì che Destiny 2 giri nativamente sulla nuova piattaforma di Valve.

La compagnia recentemente acquisita da Sony ha infatti precisato che Destiny 2 non supporta né SteamOS né Proton, i due sistemi su cui si basa Steam Deck. Non solo: Bungie ha fatto sapere che i giocatori che proveranno ad aggirare ripetutamente l’incompatibilità con la piattaforma potrebbero essere passibili di ban.

In ogni caso, la compagnia spiega che è possibile giocare a Destiny 2 su Deck solamente se sulla piattaforma portatile è installato Windows.

