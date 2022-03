Two Point Hospital: arriva il DLC Recupero Rapido

SEGA e Two Point Studios hanno annunciato l’arrivo del DLC Recupero Rapido per Two Point Hospital, in uscita su PC trammite Steam e Microsoft Store tra pochi giorni.









Grazie a Recupero Rapido i giocatori potranno sperimentare una nuova modalità prendendo il comando di una flotta di ambulanze piuttosto innovative e poco ortodosse, pensate per ogni tipo di emergenza. Quando si verifica un incidente bisognerà immediatamente allertare la squadra di ambulanze tramite il nuovo pulsante “Invia”, assicurandosi di avere una flotta sempre più numerosa e all’avanguardia. In questo modo potranno accompagnare i pazienti nei vari ospedali della Contea di Two Point prestando il primo soccorso.

Two Point Hospital: Recupero Rapido introduce anche tre nuove località e altrettante sale per trattamenti completamente animate. Presenti anche 19 nuove malattie (di cui 6 con sintomi visibili), come la nuvola del ragioniere, la mente alveare e l’innevazione.

L’uscita di Recupero Rapido è prevista per il 15 marzo. Il DLC sarà venduto al prezzo di € 9,99, tuttavia chiunque effettui il pre-order potrà approfittare di uno sconto del 10%.