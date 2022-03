Back 4 Blood: in arrivo l'espansione Tunnels of Terror

Turtle Rock Studios ha annunciato la prima espansione per Back 4 Blood, il suo sparatutto cooperativo a tema zombie. Intitolata Tunnels of Terror, sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 12 aprile, e includerà la nuova attività Ridden Hives, che ci porterà ad esplorare sette labirintici dungeon. In queste nuove aree incontreremo i tre nuovi infestati speciali Urchin, Shredder e Ripper, e naturalmente potremo sbloccare tutto un assortimento di nuove ricompense.

Per affrontare le nuove minacce, arriveranno in nostro soccorso anche due nuovi Cleaner: Sharice, vigile del fuoco armata di ascia, ed Heng, ristoratore duro come l’acciaio. Tunnels of Hope includerà anche otto skin speciali, sette armi leggendarie, dodici skin per armi e tanto altro ancora, e introdurrà gratuitamente la nuova difficoltà No Hope. Per accedere al contenuto di questa espansione, sarà sufficiente che uno solo dei giocatori nel party la abbia acquistata. Nel corso delle ultime ore, il publisher WB Games ha inoltre rivelato che Back 4 Blood ha superato i dieci milioni di giocatori.