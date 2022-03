WWE 2K22: un nuovo trailer dedicato a MyRise e Showcase

Il wrestling non è solo spettacolo ma anche storia, e a quest’ultima WWE 2K22 intende rendere tributo con la sua modalità Showcase, che in questa edizione sarà dedicata alla ventennale carriera di Rey Mysterio. Selezionare questa modalità ci permetterà di rivivere alcuni dei momenti più salienti vissuti sul ring dall’atleta di origini messicane, come ad esempio i suoi scrontri con Eddie Guerrero, Batista e The Undertaker.









Preferite che l’ascesa ai massimi livelli della WWE vi riguardi in maniera più diretta? Nessun problema: proprio a questo serve la modalità MyRise, che ci permetterà di creare un atleta personalizzato e scalare passo passo i ranghi, con una duplice linea narrativa per personaggi maschili e femminili. WWE 2K22 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S l’11 marzo. Curiosi di sapere il roster completo a disposizione? Potete trovarlo qui.