Thermaltake: tutte le informazioni sui nuovi prodotti in arrivo

Avete in mente di aggiornare la componentistica del vostro computer, di sperimentare con una nuova build, o di abbellire il design interno del vostro case? Non guardate oltre: Thermaltake ha in arrivo tutta una serie di prodotti che faranno proprio al caso vostro.

Thermaltake TOUGHAIR 510 CPU Cooler

Design Single Tower

Due ventole da 120 mm estramamente silenziose, massimo 2000 RPM

4 Heat pipe in rame (6mm diametro)

Compatibile con Intel e AMD

In arrivo il 5 marzo

Thermaltake TOUGHLIQUID 240 ARGB All-in-One Cooler

Dotato di TOUGHFAN 12 da 2000 RPM

6 LED regolabili posti attorno al waterblock

Compatibile con il software 5V Motherboard sync RGB software

Compatibile con Intel e AMD

In arrivo il 5 marzo

Thermaltake Pacific MX2 Ultra CPU Water Block

Dotato di monitor LCD da 2.1 ”

Controllo in tempo reale di temperatura, performance e frequenza

Base in rame, con schermatura in nickel anticorrosiva

Rilevatore di temperatura integrato

Compatibile con Intel e AMD

In arrivo il 5 marzo

Thermaltake Versa T26/T27 TG ARGB Mid Tower

Supporto per schede madri fino al modello E-ATX

Dotato di pannelli in vetro temprato

2 porte USB 3.0 frontali

3 ventole ARGB da 120mm frontali

In arrivo il 1° aprile

Thermaltake PCIE 4.0 200mm 90 degree Riser Cable

Supporta applicazioni PCI Express 3.0 e 4.0

Incredibilmente flessibile, può piegarsi senza compromettere minimamente le prestazioni

Trasferimento dati a 16 Gbps

In arrivo il 1° aprile

Thermaltake Gravity i3 CPU Cooler

Heatsink in alluminio che garantisce ottima dissipazione del calore

Ottimizzato per processori a basso consumo energetico

Compatibile con socket Intel 1700

Disponibile dal 1° aprile