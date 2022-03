Resident Evil 2, 3 e 7 si aggiorneranno per PS5 e Xbox Series X|S

Il publisher Capcom ha da poco annunciato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 biohazard riceveranno aggiornamenti pensati per adattare la loro esperienza all’hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questo signfica che tutti e tre i titoli vedranno l’implementazione di funzionalità come il ray tracing, FPS aumentati e audio 3D. Su PS5, sarà anche applicato il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense.

Chi già possiede Resident Evil 2, 3 o 7 su PS4 o Xbox One potrà effettuare il passaggio alla versione next-gen del rispettivo titolo gratuitamente. L’aggiornamento non ha ancora una data precisa, ma è in ogni caso previsto per il 2022.