Housemarque, sviluppatori di Returnal, al lavoro su una nuova IP

Dopo l’ottimo Returnal, lo shooter roguelite che l’anno scorso si è aggiudicato persino il riconoscimento di gioco dell’anno agli ultimi TGM Awards, Housemarque ha fatto sapere di essere già al lavoro su un altro progetto incentrato su una nuova IP.

Intervenendo sulle colonne di VentureBeat, infatti, il managing director Ilari Kuittinen ha spiegato che questo nuovo videogioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, pertanto non sappiamo ancora di cosa si tratti. Tuttavia, lo stesso Kuittinen ha lasciato intendere che il prossimo progetto della compagnia finlandese potrebbe seguire la stessa via tracciata da Returnal, dunque uno sparatutto, o perlomeno un action, dalla forte declinazione arcade con una discreta presenza di componenti narrative. L’esponente di Housemarque ha poi fatto sapere che difficilmente la nuova IP riguarderà un titolo multiplayer, ma è ancora presto per dare una risposta definitiva sull’argomento.

Staremo a vedere; fatto sta che bisognerà senz’altro aspettare un bel po’ prima di veder germogliare i frutti di questo nuovo lavoro.

