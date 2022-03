Epic Games ha acquisito la piattaforma musicale Bandcamp

Un po’ a sorpresa, Epic Games ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Bandacamp, la piattaforma musicale che funge sia da community che da marketplace per gli artisti indie.

Nella nota stampa diffusa in queste ore si legge che Bandcamp continuerà a operare in maniera indipendente sotto la guida di Ethan Diamond, co-fondatore e CEO della compagnia appena acquisita dagli autori di Fortnite. Nella strategia di Epic Games, Bandcamp si inserisce in una visione che punta a creare un ecosistema in cui gli autori di videogiochi, di musica e contenuti artistici possano operare sotto un unico, grande ombrello.

A tal proposito, quella di Bandcamp non è la prima acquisizione di Epic Games non direttamente collegata al mondo dei videogiochi: già un anno fa la compagnia inglobò nella sua struttura ArtStation, una delle principali piattaforme di creazione e condivisione di contenuti artistici.

Condividi con gli amici Inviare