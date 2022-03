John Romero pubblica un nuovo livello di DOOM II per sostenere l'Ucraina

Fra i tanti sviluppatori che nel corso di questi giorni hanno preso iniziative di vario tipo per sostenere l’Ucraina, figura anche John Romero. Il leggendario creatore di videogiochi ha infatti realizzato un nuovo livello di DOOM II, intitolato One Humanity, disponibile sul suo sito web in cambio di una donazione di 5€. Tutti i proventi dalla vendita di questo livello saranno devoluti alla Croce Rossa e all’UN Central Emergency Response Fund. Naturalmente, questo livello aggiuntivo richiede una copia di DOOM II compatibile con sistemi moderni per poter essere affrontato.

