Kirby e la terra perduta: disponibile una demo, pubblicato nuovo trailer

Se per voi Kirby significa prima di tutto 2D, potreste essere rimasti turbati una volta scoperto che il nuovo capitolo delle avventure del pacioccone rosa, Kirby e la terra perduta, è interamente in 3D. Niente paura, però: per fugare ogni vostro eventuale dubbio, Nintendo ha messo a disposizione una demo del gioco, accessibile tramite Nintendo eShop. Questa versione di prova include tre livelli del primo mondo di gioco, e ci permette di saggiare alcune delle abilità, fra cui la Boccomorfosi. Talmente impazienti che anche la durata del download è troppo lunga? Beh, in tal caso per voi c’è un bel trailer di presentazione di cinque minuti.









Kirby e la terra perduta vede il nostro paffuto eroe avventurarsi fra le rovine di una civiltà scomparsa da tempo, dove un misterioso nemico ha deciso di imprigionare tutti i Waddle Dee. Toccherà a Kirby (e a un eventuale secondo giocatore, nei panni di un Waddle Dee) darsi da fare per salvarli! Il gioco uscirà su Nintendo Switch il 25 marzo, e potete trovare le nostre prime impressioni nell’anteprima firmata da Danilo Dellafrana.