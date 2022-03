Elden Ring: un nuovo trailer con Ming-Na Wen

Per celebrare il successo di Elden Ring, Bandai Namco e FromSoftware hanno diffuso un nuovo trailer dedicato all’action RPG che può contare su una narratrice d’eccezione: l’attrice Ming-Na Wen.









Nota al grande pubblico soprattutto per i recenti Agents of S.H.I.E.L.D., The Mandalorian e The Book of Boba Fett, l’attrice ci accompagna alla scoperta del nuovo videogioco degli autori di Dark Souls, invitandoci al contempo a non essere spaventati dai numerosi fallimenti che sicuramente ci metteranno i bastoni tra le ruote.

Elden Ring (qui la nostra recensione) è disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.