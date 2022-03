This War of Mine: raccolti oltre 600 mila euro per l'Ucraina

La settimana scorsa abbiamo riportato la notizia della raccolta fondi organizzata da 11 bit studios in favore della Croce Rossa Ucraina, ora gli sviluppatori di This War of Mine hanno fatto sapere di aver raccolto la bellezza di 3 milioni di zloty polacchi, ossia circa 618 mila euro.

La somma deriva dai ricavi totali a seguito delle vendite del survival bellico e dei relativi DLC in questi ultimi giorni attraverso tutte le piattaforme. Lo studio polacco si era infatti ripromesso di donare tutti i ricavi di This War of Mine alla Croce Rossa impegnata a supportare le vittime del conflitto.

Ora la somma raccolta verrà immadiatamente devoluta all’organizzazione affinché l’opera della Croce Rossa Ucraina possa proseguire anche e soprattutto in questi giorni così drammatici.

