Babylon's Fall: meno di 800 giocatori attivi su Steam

Pubblicato nella giornata di ieri su PC e console PlayStation, pare che Babylon’s Fall di PlatinumGames e Square Enix non se la stia passando bene, perlomeno su Steam.

Stando a quanto riportato dal sito SteamDB, infatti, al momento il picco di giocatori attivi in contemporanea risulta al di sotto degli 800 utenti (762 per la precisione). Si tratterebbe di una cifra davvero minuscola nel caso di un titolo a basso budget, figurarsi per un videogioco live service dai valori produttivi più elevati e con alle spalle un publisher internazionale del calibro di Square Enix.

Non si conoscono i numeri relativi alle console PlayStation, ma perlomeno su Steam la situazione in cui versa Babylon’s Fall appare tutt’altro che rosea. Già da ora potremmo parlare di flop, anche perché le recensioni utenti sono tutt’altro che entusiastiche: appena il 52% delle review si allinea a una visione positiva del gioco, con la maggior parte dell’utenza che si lamenta della massiccia presenza di microtransazioni e dinamiche tipiche di un free-to-play in un titolo venduto a € 69,99.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Condividi con gli amici Inviare