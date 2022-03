Farming Simulator 22: in arrivo il DLC gratuito Precision Farming

Quello dell’impatto ambientale è un tema importante dei nostri tempi, e questo vale anche per l’agricoltura. Anche quella virtuale, come nel caso di Farming Simulator 22: e infatti proprio il gioco di Giants Software riceverà a breve il DLC gratuito Precision Farming, che introdurrà sensori per le colture e nuove tecniche di semina e perforazione, controlli variabili delle infestanti, e il dosaggio variabile di fertilizzanti organici. Verrà inoltre implementato un punteggio ambientale, che aiuterà i giocatori ad incrementare la sostenibilità delle aziende agricole e la resa delle colture attraverso la scelta di una tecnologia intelligente.

Parte di un un progetto avviato nel 2020 da John Deere e fondato da EIT Food, Precision Farming arriverà su Farming Simulator 22 il prossimo 19 aprile.