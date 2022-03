Elden Ring: scoperto un colosseo inutilizzato e inaccessibile

Mentre mezzo mondo gioca a Elden Ring e la febbre per l’action RPG di FromSoftware non accenna a calare, ecco che iniziano già a spuntare alcuni misteri legati al videogioco di Hidetaka Miyazaki e compagni, come questo colosseo scoperto dal modder Lance McDonald.









La location è per ora inaccessibile, tuttavia utilizzando una semplice mod che sblocca la telecamera, il buon Lance ci porta alla scoperta di quella che sembra proprio un’arena dove con buona probabilità in futuro si svolgeranno dei combattimenti all’ultimo sangue. Le possibilità, infatti, sono tre: o si tratta di un asset inutilizzato senza alcuno scopo; oppure verrà impiegato in un futuro DLC incentrato sul PvP; o ancora, il colosseo potrebbe ospitare uno scontro con uno o più boss. A tal proposito, però, FromSoftware precisò prima dell’uscita che Elden Ring non potrà contare su una modalità boss rush, o perlomeno che non sarà possibile affrontare nuovamente i boss già eliminati in precedenza.

Il mistero resta quindi irrisolto: a cosa servirà questo colosseo?