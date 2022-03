Dying Light 2: gli sviluppatori aprono al New Game+

Se da un lato c’è chi si avvicina a Dying Light 2 Stay Human pensando che cinquecento ore di contenuti sono troppe, dall’altro c’è chi invece lo ha finito e vorrebbe poterlo rivisitare dall’inizio senza perdere i progressi; perché se la curiosità di scoprire quanto contino le varie scelte presenti nel gioco è tanta, dover ricominciare da principianti non è mai il massimo. Sfortunatamente, il titolo di Techland non è attualmente dotato di una modalità New Game+, ma forse in futuro le cose potrebbero cambiare.

Rispondendo a una domanda su Twitter, gli sviluppatori di Dying Light 2 hanno fatto sapere che ci stanno pensando, ma che “è ancora presto per fare promesse”. D’altronde, bisogna pure assicurarsi che partire dall’inizio con tutte le abilità non finisca per rompere il gioco.