Fall Guys: in arrivo i costumi di Astro Bot e T-Rex

Fall Guys non è certo nuovo ai crossover di ogni tipo, e diciamoci la verità: quello con Astro Bot, il tenero robottino mascotte di PlayStation, è forse uno dei più azzeccati. Come possiamo leggere sul PlayStation Blog, l’automa arriverà sul platform di Mediatonic l’8 marzo, in compagnia di un amico dalle fattezze di T-Rex.









L’arrivo di questi due costumi sarà accompagnato dall’evento Sweet Thieves: completare le varie sfide messe a nostra disposizione da Mediatonic ci permetterà di sbloccare, fra le altre cose, anche le due parti del costume di Astro Bot. T-Rex sarà invece disponibile nel negozio al prezzo di cinque Corone per ciascuno dei due pezzi. Ricordiamo che non troppo tempo fa Fall Guys si è aggiornato con il crossplay.