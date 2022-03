Halo Infinite: la campagna co-op non arriverà con la Season 2

Se dopo aver affrontato l’ottima campagna di Halo Infinite speravate che a breve avreste avuto la possibilità di scorazzare per Zeta Halo in compagnia dei vostri amici, brutte notizie per voi. Nel corso dell’aggiornamento mensile in merito ai lavori in corso presso 343 Industries, Joseph Staten è infatti tornato sull’argomento della campagna co-op. A differenza di quanto promesso in precedenza, quest’ultima funzionalità non uscirà in contemporanea con l’inizio della Stagione 2, previsto per il 3 maggio.

“Abbiamo bisogno di più tempo per creare un’esperienza co-op a 4 giocatori di alta qualità e con tutte le possibilità offerte dall’enorme open world di Halo Infinite”, ha spiegato Joseph Staten, prima di aggiungere che il team intende anche assicurarsi la bontà dell’esperienza in split-screen a due giocatori; quest’ultima, in particolare, avrebbe bisogno di particolari considerazioni vista la natura aperta del gioco.