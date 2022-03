Lost Judgment: annunciata l'espansione The Kaito Files

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno da poco annunciato Lost Judgment: The Kaito Files, espansione del gioco investigativo la cui uscita è prevista per il 28 marzo. Questo DLC sarà diviso in quattro capitoli ambientati dopo la fine della linea narrativa principale, che vedranno come protagonista Masaharu Kaito, impegnato in un caso che lo vedrà riscoprire le tracce di una sua vecchia fiamma. Lo sviluppo degli eventi lo porterà a scoprire verità del suo passato legate al sottobosco criminale di Kamurocho.

Per fortuna, il buon Kaito non si fa certo pregare quando si tratta di menare le mani. A differenza di Yagami, potrà contare su stili di combattimento unici, sia aggressivi che difensivi. L’espansione The Kaito Files è inclusa nel Season Pass o nella Ultimate Edition, e sarà acquistabile separatamente al prezzo di 29,99€. Ricordiamo che Lost Judgment è disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.