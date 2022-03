Quasi 1000 opere nel bundle per l'Ucraina di Itch.io

Continuano a moltiplicarsi le iniziative di solidarietà in favore della popolazione dell’Ucraina, da molti giorni afflitta dal conflitto scatenato dalla Russia. Oggi vogliamo segnalarvi il bundle in vendita sulla piattaforma Itch.io che raccoglie quasi un migliaio di opere tra videogiochi, colonne sonore, regolamenti di RPG, e molto altro ancora il cui ricavato verrò interamente devoluto a due organizzazioni no-profit attive in Ucraina. Stiamo parlando di International Medical Corps, che fornisce assistenza medico-sanitaria nel paese esteuropeo, e di Voices of Children, che aiuta i bambini ad affrontare gli orrori della guerra.

Il bundle è acquistabile sborsando appena 10 dollari (ma è possibile donare di più). L’acquisto del pacchetto dà diritto a scaricare oltre 600 videogiochi, e centinaia tra manuali di RPG, fumetti, romanzi, colonne sonore, asset vari e molto altro, il tutto privo di qualsivoglia DRM. Tra i videogiochi più famosi inclusi nel bundle per l’Ucraina citiamo SUPERHOT, CrossCode, SkateBIRD, Figment, Liminal Horror, 2064: Read Only Memory, A Short Hike, Baba is You, Celeste e Minit, ma ce ne sarebbero molti altri degni di nota.

L’offerta rimarrà valida fino al 18 marzo.

