Sony annuncia un nuovo State of Play per la serata di domani

La voce era nell’aria da un po’ di tempo, e infatti ecco qui l’annuncio ufficiale: il prossimo State of Play si terrà nella giornata di domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 23:00. I portali su cui avrà luogo la diretta sono, come di consueto, i canali ufficiali YouTube e Twitch di PlayStation. Per quanto riguarda la trasmissione in sé, la durata si aggirerà attorno ai 20 minuti, e si soffermerà in particolare su titoli in sviluppo presso publisher giapponesi, sia per PS4 che PS5; dovessimo tirare a indovinare, ci sembra probabile che Final Fantasy XVI farà la sua apparizione. Il comunicato, in ogni caso, specifica che non mancheranno aggiornamenti anche dagli studi dislocati nel resto del mondo.

