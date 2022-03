Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ecco i requisiti hardware per PC

Square Enix ha diffuso i requisiti hardware della versione PC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, in uscita il 16 marzo in esclusiva sul solo Epic Games Store. Vediamoli assieme:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i7–6700

: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i7–6700 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Spazio su disco : 80 GB

: 80 GB DirectX: versione 9.0c, scheda audio compatibile DirectX

Requisiti consigliati (1080p e 60fps)

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7–8700

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7–8700 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER Spazio su disco : 80 GB

: 80 GB DirectX: versione 9.0c, scheda audio compatibile DirectX