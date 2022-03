Square Enix apre un nuovo canale YouTube dedicato alle sue musiche

In contemporanea con l’avvio dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Final Fantasy, il publisher Square Enix ha anche aperto un nuovo canale YouTube dedicato alle colonne sonore dei suoi videogiochi. Non è una novità da poco: tutti i JRPG del publisher non avrebbero sicuramente avuto lo stesso impatto senza tracce del calibro di Dancing Mad, Corridors of Time o To Zanarkand, per citarne giusto qualcuna. Oltre ovviamente alla serie Final Fantasy fino al decimo capitolo, sul nuovo canale di Square Enix possiamo trovare anche le colonne sonore dei vari capitoli di SaGa e di Mana, più altri titoli recenti pubblicati dalla compagnia nipponica. Spicca fra tutte l’eccellente colonna sonora di NieR: Automata e degli altri titoli della serie, opera dell’abile Keiichi Okabe.

