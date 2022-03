The DioField Chronicle è il nuovo RPG strategico di Square Enix

Nel corso dell’ultimo State of Play trasmesso dalla divisione PlayStation, Square Enix ha presentato un nuovo videogioco di ruolo strategico intitolato The DioField Chronicle.









Sviluppato in collaborazione con Lancarse, team giapponese specializzato in produzioni del genere strategico, The DioField Chronicle è ambientato in un mondo che combina elementi fantasy, medievali e moderni. Sotto il saldo regno della dinastia Shaytham, il regno di Alletain vive in pace su DioField Island da duecento anni, ma si ritrova improvvisamente catapultato in un’epoca di incertezza a causa di poteri bellici e magia moderna. Il regno di Alletain dispone di ampie riserve di giada, molto ambita come ingrediente di base nella magia, ma questo attira l’attenzione dell’Impero e dell’Alleanza. Al comando di una banda di mercenari denominata “Blue Fox”, il giocatore si ritroverà presto invischiato nel conflitto che coinvolgerà tutta DioField.

The DioField Chronicle sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.