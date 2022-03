Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: disponibile una nuova demo

In vista dell’imminente uscita di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Square Enix ha appena pubblicato una nuova demo su console PlayStation e Xbox.









La versione dimostrativa permette di familiarizzare con il sistema di combattimento del gioco, con il suo sistema di classi personalizzabile e il mondo familiare ma allo stesso tempo misterioso ispirato al primo titolo della serie Final Fantasy, di cui Stranger of Paradise rappresenta un prequel. Square Enix fa poi sapere che i dati di salvataggio di questa demo verranno trasferiti al gioco completo.

A tal proposito vi ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà disponibile dal 18 marzo non soltanto su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, ma anche su PC sul solo Epic Games Store. Purtroppo niente demo su questa piattaforma.