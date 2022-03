Ghostwire: Tokyo, pubblicato il trailer di lancio

Fra i vari titoli che hanno presenziato allo State of Play di ieri sera, ha fatto la sua apparizione anche Ghostwire: Tokyo. Il nuovo action in prima persona sviluppato da Tango Gameworks si è fatto vedere con il suo trailer di lancio, che ci permette di avere un ulteriore assaggio della minaccia soprannaturale che infesta la capitale giapponese in vista dell’uscita del gioco, prevista per il 25 marzo su PC e PS5.









Ghostwire: Toky ci mette nei panni del giovane Akito e del cacciatore di demoni KK, che si ritrovano a condividere lo stesso corpo. I due hanno un obiettivo comune: dare la caccia alle forze demoniache evocate dal misterioso Hannya e cercare di sventare i piani di quest’ultimo.