JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R annunciato, uscirà in autunno

Durante lo State of Play di ieri sera, Bandai Namco ha annunciato JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R con un trailer che, nel pieno rispetto della tradizione dei celebri manga e anime, mostra i suoi personaggi darsele di santa ragione. Il titolo in questione è una riedizione aggiornata ed ampliata del gioco originariamente uscito nel 2013 su PlayStation 3, che uscirà nel corso dell’autunno 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Alle redini del progetto c’è ancora una volta il team di sviluppo CyberConnect2.









JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R include ben 50 personaggi provenienti da tutti gli archi narrativi della serie, permettendoci sia di ricostruire le più celebri battaglie dell’anime che di vedere personaggi interagire per la prima volta. Naturalmente, ciascuno dei vari combattenti potrà contare sui doppiatori originali della serie giapponese, rendendo così ancora più autentica l’esperienza. In totale, il gioco ci offrirà più di 100 sfide diverse.