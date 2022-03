Syberia: The World Before, ecco il trailer di lancio

Manca davvero poco prima di poter tornare ad immergerci ancora una volta negli stupendi mondi creati dal compianto Benoit Sokal. Il 18 marzo uscirà infatti Syberia: The World Before, quarto capitolo della serie di avventure che abbiamo potuto provare in anteprima non troppo tempo fa. E per prepararci all’appuntamento non poteva naturalmente mancare un bel trailer di lancio, confezionato da Microids.









Ambientato nella nazione fittizia di Osterthal, Syberia: The World Before segue due linee narrative temporalmente differenti. Alle avventure di Kate Walker, ambientate nel 2004, si alterneranno infatti quella di Dana Roze, ragazza diciassettenne che nel 1937 deve fare da testimone all’ascesa del movimento autoritario e xenofobo noto come Ombra Marrone. Il gioco sarà accompagnato da una colonna sonora orchestrata da Inon Zur, celebre per il suo lavoro su titoli come Dragon Age: Origins e Prince of Persia. Ricordiamo che il lancio del gioco avverrà inizialmente solo su PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store), mentre la versione console uscirà entro la fine del 2022.