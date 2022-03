Oculus Move si aggiorna per tracciare gli obiettivi di fitness

Oculus Move si è appena aggiornato con la possibilità di tenere traccia degli obiettivi dell’attività fitness all’interno del proprio visore VR. Grazie a Oculus Move, il fitness tracker integrato in Quest, è possibile sapere esattamente quante calorie vengono bruciate o quanto tempo è trascorso in allenamento in VR.

Non è tutto però, giacché dal mese prossimo saranno disponibili due nuovi modi per poter controllare le proprie statistiche di Oculus Move al di fuori dell’ambiente VR:

L’app mobile di Oculus, grazie alla quale sincronizzare le statistiche su dispositivi Android o iOS. In questo modo i dati dell’allenamento – comprese le calorie bruciate e i minuti di allenamento in VR, più gli obiettivi impostati – saranno disponibili sullo smartphone.

grazie alla quale sincronizzare le statistiche su dispositivi Android o iOS. In questo modo i dati dell’allenamento – comprese le calorie bruciate e i minuti di allenamento in VR, più gli obiettivi impostati – saranno disponibili sullo smartphone. Con l’app Salute di Apple: i possessori di un dispositivo iOS saranno in grado di scegliere di sincronizzare i propri progressi con l’app Salute di Apple, per monitorare automaticamente gli allenamenti VR sul proprio iPhone, iPad o Apple Watch. Questo significa che tutte le statistiche degli esercizi, comprese le attività dentro e fuori dalla VR, possono essere monitorate e disponibili in un unico posto.

Tali aggiornamenti inizieranno a essere distribuiti già a partire dal mese prossimo, ma in futuro verranno esplorate anche altre integrazioni con diverse piattaforme di fitness tracking. Da notare, infine, che Oculus ha modificato la propria Data Policy in riferimento alla condivisione dei dati dell’app Oculus Move per garantire un maggiore controllo sulle informazioni condivise dall’utente.