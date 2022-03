Microsoft ha annunciato che la settimana prossima potremo assistere a un nuovo Showcase di [email protected], l’ombrello sotto la cui protezione ricadono le produzioni indie in uscita nell’ecosistema Xbox.

L’appuntamento è fissato alle 19:00 (ora italiana) di mercoledì 16 marzo. Stando a quanto fatto sapere dalla stessa Casa di Redmond, nel corso dello Showcase [email protected] avremo modo di scoprire qualcosa in più su Tunic, in uscita su PC e Xbox proprio nel giorno della trasmissione, e su Trek to Yomi, già visto in azione pochi giorni fa nel corso dello State of Play di Sony.

Non mancheranno poi aggiornamenti su altri giochi e annunci di ulteriori produzioni indipententi, tra cui il primo titolo della nuova etichetta di publishing di iam8bit.

