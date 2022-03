Overwatch 2: la prima beta partirà su PC ad aprile

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che verso la fine del mese di aprile partirà la prima beta multiplayer di Overwatch 2. Il game director Aaron Keller ha annunciato tramite un videomessaggio che la beta sarà disponibile solo su PC e solo in regioni del mondo selezionate, ma per ora non sappiamo se tra queste sarà presente anche l’Italia.









La beta PvP includerà una modalità di gioco inedita denominata Scorta, nonché il nuovo eroe d’attacco Sojourn, più il rework di Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra, più quattro mappe aggiuntive. Keller spiega che l’obiettivo attuale è testare le nuove funzionalità di Overwatch 2, compresi contenuti e sistemi, prima di passare allo stress test dei server con un numero più ampio di giocatori nei beta test futuri. Per iscriversi e richiedere l’accesso alla beta basta seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale.

Keller ha poi precisato che la strategia di Blizzard circa il lancio di Overwatch 2 è stata modificata: le modalità PvP e PvE sono state separate al fine di far uscire prima la componente PvP rispetto a quella PvE, che dunque continuerà a essere sviluppata mentre il gioco competitivo sarà già disponibile e nelle mani degli interessati. Quando avverrà tutto ciò? Per ora non è dato saperlo.