Call of Duty Warzone è in arrivo su mobile

Ormai è ufficiale: Activision ha confermato di avere in cantiere una versione mobile di Call of Duty Warzone, il celebre battle royale di cui poche settimane fa è partita la Stagione 2.

La compagnia in procinto di essere acquisita da Microsoft ha difatti reso noto di essere alla ricerca di personale, il quale verrà innestato nel team che si sta occupando dello sviluppo di questa nuova versione. Activision sta cercando una gran varietà di figure professionali, lasciando intendere che il progetto è ancora in uno degli stadi iniziali dello sviluppo, pertanto è probabile che bisognerà attendere ancora un po’ prima di vedere Call of Duty Warzone su dispositivi Android e iOS.

Da notare che questo progetto dovrebbe essere separato dal già disponibile Call of Duty Mobile: mentre quest’ultimo è sviluppato da una sussidiaria di Tencent, la versione per dispositivi mobili di Warzone verrà realizzata direttamente dagli studi di proprietà di Activision.

