Outward: Definitive Edition in uscita a maggio su PC e console

L’etichetta Prime Matter ha annunciato che pubblicherà Outward: Definitivie Edition su PC e console PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo mese di maggio, sebbene non sia ancora stata definita la data di uscita precisa.









Questa versione includerà non soltanto il gioco base, ma anche le due espansioni The Three Brothers e The Soroboreans, oltre a numerosi aggiornamenti sulla qualità del titolo e modifiche al bilanciamento. Stando a quanto segnalato dagli sviluppatori, gli avventurieri esperti potranno affrontare nuove sfide nella Definitive Edition di Outward sotto forma di incontri unici nei dungeon, nuovi scenari di sconfitta e anche alcune nuove malattie. I giocatori potranno anche aspettarsi una serie di aggiornamenti che miglioreranno il loro viaggio attraverso Aurai: per esempio, potranno accedere alla loro scorta mentre visitano il mondo di un amico, per quanto riguarda gli incantesimi invece ci saranno laboratori in ogni regione.

Infine, gli utenti che possiedono già Outward e le due espansioni potranno accedere gratuitamente ai contenuti della Definitive Edition.