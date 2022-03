Road 96: annunciata la data di uscita su PS4, PS5 e Xbox

Approfittando dei recenti Pégases Awards, nel corso dei quali Road 96 ha vinto ben cinque premi fra cui Best Indie Game e Best Narrative Design, Ravenscourt e DigixArt hanno annunciato che il loro titolo arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 14 aprile. Ricordiamo che il gioco in questione è già disponibile da qualche tempo su PC e Nintendo Switch, dove ha decisamente convinto sia pubblico che critica; a tal proposito, potete trovare qui la nostra recensione.

Ispirato a Quentin Tarantino, ai fratelli Coen e Bong Joon-ho, Road 96 si distingue per la sua particolare struttura narrativa, che ci invoglia ad affrontare più volte il viaggio verso il confine così da scoprire poco alla volta le storie di tutti i suoi personaggi.