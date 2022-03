For Honor si aggiornerà con il crossplay fra PC e console

Arrivano nuove importanti novità per For Honor. Ubisoft ha infatti annunciato che prenderà presto il via l’implementazione del crossplay fra PC, PlayStation e Xbox. Questa funzionalità verrà introdotta in due fasi: la prima avrà inizio il 17 marzo, in contemporanea con la nuova stagione Golden Age, e riunirà sotto un’unica egida il matchmaking di tutte le piattaforme. Per cercare di assicurare un’esperienza di gioco più equilibrata, gli skill rating di tutti i giocatori subiranno un reset, e il loro riassestamento richiederà alcuni match di calibrazione. Inoltre, Ubisoft ha spiegato che per questioni tecniche la chat vocale sarà disattivata nel match che fanno uso del crossplay; la sua reintroduzione avverrà prima possibile.

La Fase 2 del crossplay non ha ancora una data precisa. Fra le novità previste con il suo lancio, comunque, ci sarà la possibilità di formare gruppi cross-piattaforma, non limitando più la nostra lista amici al PC o alla famiglia di console su cui stiamo giocando. Le modalità di For Honor che non saranno compatibili con il crossplay saranno Campaign Mode, Training Mode, Custom Match (solo durante la Fase 1), Arcade Mode, e Rank Mode. Chi non intende usufruire di questa funzionalità potrà disattivarla tramite le opzioni di gioco.