System Shock 3: Warren Spector non è più coinvolto nello sviluppo

In una recente intervista concessa ai taccuini di VentureBeat, Warren Spector ha fatto sapere di non essere più coinvolto nello sviluppo di System Shock 3. L’autore del primo capitolo della serie e di Deus Ex, ora impegnato su una nuova immersive sim, ha spiegato che né lui né il suo team di OtherSide Entertainment hanno lavorato a System Shock 3 in oltre un anno, nonostante la scorsa estate venne lasciato intendere il contrario.

Spector ribadisce poi che il progetto è nelle mani di Tencent, e dunque sarà il colosso cinese a decidere come portare avanti lo sviluppo di System Shock 3.

