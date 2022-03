Dan Neuburger, director di Perfect Dark, lascia The Initiative

Dopo quasi quattro anni in The Initiative, il creative director di Perfect Dark Dan Neuburger ha appena lasciato lo studio di proprietà di Microsoft. Lo veniamo a sapere attraverso un aggiornamento del suo profilo su LinkedIn (via ResetEra).

Neuburger in passato ha lavorato al reboot di Tomb Raider sviluppato da Crystal Dynamics, curiosamente impegnata nei lavori su Perfect Dark come annunciato dalla stessa divisione Xbox diversi mesi fa. Per ora non si conoscono le mosse successive di Neuburger, ma si tratta comunque della seconda defezione di alto profilo che colpisce The Initiative in un anno: in passato anche il design director Drew Murray ha dato le dimissioni dal team californiano.

Condividi con gli amici Inviare