Soul Hackers 2 torna a mostrarsi in un secondo trailer

Atlus ha pubblicato un secondo trailer di Soul Hackers 2, nuovo spin-off della serie Shin Megami Tensei in uscita su PC e console nel corso della prossima estate.









Purtroppo il video è in lingua giapponese, ma è comunque molto facile farsi un’idea del tipo di gioco che vedremo sugli scaffali tra qualche mese. Il filmato presenta infatti non solo delle sequenze cinematografiche, con l’introduzione dell’antagonista Iron Mask, ma anche delle sezioni di gameplay in cui si vedono combattimenti, oltre alle schermate di personalizzazione di personaggi ed equipaggiamento.

Soul Hackers 2, lo ricordiamo, uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 26 agosto.